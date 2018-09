Timor Steffens geblesseerd

Timor was, zoals gewoonlijk, druk aan het dansen maar gleed uit en brak zijn duim. Balen voor hem, want met één hand in het gips kan de danser niet langer zijn allerbeste moves uitvoeren.

"Tijdens het dansen zweet je enorm. De vloer was glad en toen gleed ik uit. Ik viel op mijn duim en dat botje is gebroken", vertelt hij aan RTL.

De komende drie weken zit zijn hand in het gips en is 'rustig aan' het devies. "Ik moet het nu wat rustiger aan doen. Ik wil dat mijn hand volledig herstelt, zodat ik geen blijvende blessure hou."