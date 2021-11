Arie Boomsma in quarantaine na besmetting met coronavirus

„Ik testte afgelopen vrijdag positief. Een nichtje vroeg of ik teleurgesteld was in mijn lichaam. Ik antwoordde dat iedereen zo’n virus op kan lopen”, aldus Boomsma. „Denk aan al die olympiërs die op de pieken van hun kunnen naar huis werden gestuurd omdat ze besmet waren geraakt, soms zelfs zonder symptomen te hebben. Het is maar net wie je treft. De teleurstelling in je weerstand of veerkracht zou eventueel daarna kunnen blijken.”

Boomsma roept al sinds het begin van de coronacrisis dat een goede gezondheid ’een belangrijk schild’ is tegen het virus. Hij lijkt er ook weinig last van te hebben, getuige de filmpjes die de presentator bij zijn bericht deelt. Te zien is hoe hij in zijn achtertuin sportoefeningen doet.

Boomsma roept zijn volgers op om vooral actief te blijven, omdat ’je gezondheid niet minder belangrijk is als je een prik hebt gehad’. „Dus begin vandaag, het is een prachtige dag voor een wandeling.”