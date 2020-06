Beyoncé raakt fans met haar ervaringen over entertainmentindustrie

In haar speech roemde ze de studenten die het lukte om af te studeren temidden van een wereldwijde crisis en een ’raciale pandemie’ en sprak ze haar verdriet uit over de dood van George Floyd en andere Amerikanen als Ahmaud Arbery en Breonna Taylor die door politiegeweld om het leven kwamen.

Ze deelde ook haar eigen ervaringen als donkere vrouw in de muziekindustrie. Volgens Beyoncé had ze geen enkel rolmodel om op terug te kunnen vallen en was er niet alleen sprake van racisme, maar ook van seksisme. „De entertainmantindustrie is nog steeds erg seksistisch. Het wordt nog steeds gedomineerd door mannen.” Volgens haar krijgen maar weinig vrouwen de kans te doen wat zij doet, met haar eigen label, managementbedrijf en zeggenschap over haar eigen films en tours.

„Onvoldoende donkere vrouwen hebben de kans gehad mee te praten. Dus moest ik mij zelf een weg banen door het woud en mijn eigen tafel maken. Ik moest de besten uitnodigen om mee te praten. Dus moest ik vrouwen, mannelijke outsiders, underdogs inhuren, mensen die over het hoofd gezien werden.” Volgens haar wordt enorm veel talent over het hoofd gezien door de bazen aan de top, ’omdat ze vrouw zijn of om vanwege raciale ongelijkheid’.

Beyoncé noemde het een ’doodeng’ proces, maar ook een ommekeer in haar leven. Ze zegt met haar werk dan ook de ’schoonheid en waarde van donkere mensen’ aan de wereld te laten zien.

Haar speech riep op Twitter veel lof op. Velen gaven aan dat haar woorden hen gemotiveerd hebben en sommigen waren zelfs tot tranen geroerd.