André van Duin doet aangifte van chantage

Volgens de advocaten wordt de presentator door een persoon vals beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een geldbedrag.

Namens André is zaterdag bij het Openbaar Ministerie (OM) onmiddellijk aangifte gedaan. Vanwege de ernst van de aangifte is het OM ook gevraagd de zaak te onderzoeken en meteen tot actie over te gaan.

Tot het geven van nader commentaar zijn de advocaten op dit moment niet bereid. Dat geldt ook voor het management en André zelf.