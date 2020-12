Elizabeth verliest een-na-laatste hondje

De 94-jarige Elizabeth zou erg verdrietig zijn over het verlies. „Het mag duidelijk zijn dat het verlies van een geliefd huisdier tragisch is”, laat een paleisbron aan The Sun weten. Vulcan wordt naar verwachting begraven op Windsor.

De koningin staat erom bekend een groot corgi-liefhebber te zijn. Op haar achttiende kreeg ze haar eerste hondje genaamd Susan en sindsdien volgden zo’n dertig afstammelingen van de corgi.

In april 2018 moest ze afscheid nemen van haar allerlaatste raszuivere nakomeling, Willow. Ze moest het hondje laten inslapen, omdat de bijna 15-jarige corgi ernstig ziek was. De Queen is enkele jaren geleden gestopt met het fokken van haar honden, omdat ze geen huisdieren wil achterlaten als ze er zelf niet meer is. De koningin heeft momenteel nog één dorgi over.