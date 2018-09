Top Gear weg uit Argentinië

De woede is opgewekt door het kenteken H982 FKL van een oude Porsche. Dat was in de ogen van belagers van het BBC-team een provocatie en herinnerde aan de Argentijns-Britse oorlog in 1982 om de Britse Falklands in de zuidelijke Atlantische Oceaan. De Argentijnen eisen die eilanden, die ze Malvinas noemen, op.

De BBC heeft vrijdag laten weten dat het nummerbord volstrekt toevallig is, maar ziet verder af van de pogingen in Patagonië te filmen. Top Gear wilde een programma maken over de hoofdweg door Patagonië, de route 40, naar de zuidpunt van het Amerikaanse continent.