Geraldine Kemper: ’Ik vind het lekker om af en toe geslagen te worden met een zweep’

In het online praatprogramma Open Kaart vertelt de 31-jarige Geraldine openhartig over haar seksleven. „Ik zit nog in een vrij prille relatie, dus het is echt superleuk. Maar ik moet het nu ook leuk hóuden. Je moet gewoon blijven doorknallen. Niet qua seks, maar qua nieuwe dingen.”

De Big Brother-presentatrice kan naar eigen ’best wel experimenteel zijn’, maar het is nieuwe liefde Freek die daarin het voortouw neemt. „Ik had het nooit gedacht, maar ik vind het best wel fijn om af en toe geslagen te worden met een zweep, of iets. Dat wist ik eigenlijk niet echt en dat heb ik wel een beetje met hem ontdekt.”

Bondage

Haar vriend is dan ook van het, zoals ze zelf zegt, ’direct aanpakken’. „Dat vind ik dus superleuk. Daarvóór had ik ook nooit echt iets met bondage gedaan, dat heb ik nu ook gedaan. Vét sexy! En ook heel spannend. En zo open praten over fetisjen en dat soort dingen, dat is heel gemakkelijk bij hem. Hij is daar zelf ook heel open over. De communicatie, wat heel belangrijk is binnen seks, gaat nu heel goed met hem. (...) Dat is niets nieuws, maar wel heel mooi in deze relatie.”

Maar hoe verliefd Geraldine nu ook is, het verandert niets van haar kijk op de liefde. „Ik geloof niet in ’één ware liefde’, ik denk namelijk dat je meerdere liefdes kunt ontmoeten in een leven. En dat op ieder potje een deksel past. (...) Ik ben echt zo fucking verliefd op hem, maar je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Je verandert ook zo vaak en lang. Ik bedoel: ik kan over tien jaar wel weer heel iemand anders zijn. Dus om nou te zeggen dat ik voor altijd bij hem blijf...”