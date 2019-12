Tussenstand van 3FM Serious Request staat op ruim 8 ton

Tot kerstavond trekken er drie teams met 3FM-dj’s te voet door Nederland, in estafettevorm. Zij lopen van Goes naar Groningen, terwijl ze 24 uur per dag live radio maken en acties bezoeken die luisteraars organiseren. Zondag passeerden ze Deventer.

Sharid Alles, zendermanager van NPO 3FM is blij met de voorlopige opbrengst van de radio-actie. „Dit bedrag voor het Rode Kruis en de slachtoffers van mensenhandel is te danken aan alle Nederlanders die een plaat hebben aangevraagd, op een uniek veilingitem hebben geboden, in actie zijn gekomen of zelf een etappe meelopen op de wandelroute van Goes naar Groningen. Dat laatste kan voor het eerst en wordt ook massaal gedaan: er trekt echt een karavaan door het land, die overal enthousiast wordt ontvangen door honderden mensen”, zegt de zendermanager.

Hartverwarmend

Ze is onder de indruk van het enthousiasme tijdens deze tweede editie van Serious Request: The Lifeline. „Elk zogenaamd chequepoint (een plein in een dorp of stad waar de estafettestok letterlijk wordt doorgegeven), overdag en ’s nachts, staat bomvol en het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in weer en wind komen om donaties te doen en alle lopers aan te moedigen.”

3FM haalde jarenlang met vaste dj’s in het Glazen Huis geld op voor het Rode Kruis. Vorig jaar werd besloten om het roer drastisch om te gooien nadat de animo voor de actie al een tijdje terugliep. De eerste editie van Serious Request: The Lifeline bracht vorig jaar in totaal 1,3 miljoen euro op. Sharid Alles: „Deze opzet roept het oude Glazen Huis-gevoel op, waar mensenmassa’s met z’n allen in actie komen en genieten van goede muziek en een feestje. We hebben nog een paar dagen te gaan tot het eindpunt op de Ossenmarkt in Groningen, waar een fantastische, gratis toegankelijke eindshow wordt gehouden en waar we hopelijk een nog veel hoger eindbedrag bekend kunnen maken.”