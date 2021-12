Boer Tom en vriendin hadden zorgen om pasgeboren zoontje

Het jongetje, dat net als zijn broer Moos (2) thuis is geboren, werd namelijk ziek. „Hij dronk niet goed meer, kreunde veel en had verhoging. Uiteindelijk kwamen we in het ziekenhuis en na wat checks bleek hij het RS-virus te hebben. Toch wel spannend hoor. Aan de ene kant ben je blij dat hij in het ziekenhuis in goede handen is, maar hij is nog zo klein en teer”, legt Tom uit. Na drie nachtjes mocht Kees weer naar huis. „Hij heeft nog steeds wel wat slijm in z’n longetjes, maar hij drinkt weer goed en dat is het allerbelangrijkste!”, aldus Tom.

Zijn grote broer Moos heeft zijn broertje echt gemist volgens de televisietuinman. „Zo mooi om te zien dat Moos zich meteen een grote broer voelt. Als Kees huilt, wil hij er meteen naar toe om hem kusjes te geven. En toen ik hem vanochtend naar de opvang wilde brengen, wilde Moos eerst nog even met Kees knuffelen. Prachtig om te zien. Dat worden de twee beste speelmaatjes later.”

Tom zegt voorlopig alle tijd te hebben om te kunnen genieten van zijn gezinsgeluk, omdat hij qua werk nu in een rustigere periode zit. „Dat was bij Moos wel anders, toen zaten we net vol in het tulpenseizoen. Nu zijn alle bollen al geplant. En de opnames van Eigen Huis & Tuin gaan pas in januari verder. Dus ik kan heerlijk genieten van onze bubbel nu. Op naar de feestdagen als gezin van vier! Moos heeft een eigen kerstboom en is ‘m zelf aan het versieren. Super leuk, want hij is erbij aan het zingen en dansen.”