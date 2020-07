Servische Exit Festival alsnog afgelast

„Helaas is de situatie in Servië niet verbeterd”, zo laat de organisatie weten. „Jullie gezondheid en veiligheid staat voorop.” Exit zou aanvankelijk van 9 tot en met 12 juli plaatsvinden, maar werd al snel verplaatst naar 13 tot en met 16 augustus in de hoop dat het coronavirus tegen die tijd onder controle zou zijn.

De Servische premier Ana Brnabić riep de organisatie in mei nog op het festival door te laten gaan, omdat Servische virologen destijds stelden dat het veilig genoeg zou zijn. Inmiddels is alles echter veranderd. Het virus grijpt inmiddels stevig om zich heen in Servië en er is zelfs een avondklok ingesteld.

Vorige week werd al gespeculeerd dat het festival zou worden geannuleerd en dinsdag werd dat nieuws bevestigd. Mensen met een kaartje hoeven niet helemaal teleurgesteld te zijn, hun ticket blijft geldig voor de editie van 2021.