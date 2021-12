Alec Baldwin verwijdert Twitter-account na televisieoptreden

Baldwins account @AlecBaldwin lijkt verdwenen te zijn en dat was de page waarop hij updates gaf aangaande het ongeluk. Zijn andere Twitter-pagina is nog wel actief maar de laatste post daarop dateert van 19 oktober en is dus niet actueel te noemen. Het is onduidelijk waarom Baldwin zijn account verwijderd heeft, woordvoerders van de acteur wilden daar niet op reageren.

De 63-jarige acteur zei in het veelbesproken interview onder meer dat hij niet schuldig is aan het overlijden van Hutchins, omdat hij naar eigen zeggen de trekker niet overhaalde. Hij zou de betreffende scène met Hutchins gerepeteerd hebben toen het wapen ineens vuurde en geladen bleek. „Ik wist niet wat er gebeurd was totdat ik bij het politiebureau aankwam en hoorde dat Joel gewond was. Pas later in het gesprek dat ik met de politie voerde vertelden ze me dat Halyna overleden was. Ik wist niet wat ik hoorde en zat compleet stuk.”