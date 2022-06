Bibi laat van zich horen na bekentenis Waylon: ’Dit verdien jij’

Op de eerste foto die Bibi op Vaderdag plaatst, is haar eigen vader te zien. Daarbij schrijft ze: „De man die er altijd voor mij is.” Vervolgens verschijnt er een foto van Waylon met dochter Teddy en zoon Chester. Met een beteuterd gezicht ligt de zanger onder een deken. „En dit verdien jij gewoon even deze Vaderdag. Onderga het maar gewoon.”

Daarna deelt Bibi nog wat, waarschijnlijk grappig bedoelde, foto’s. Zo zien we Waylon onder meer ’slapend’ met een knuffel in bed en met een elastiekje in zijn haar. Bij de laatste foto, onder de klanken van het veelzeggende liedje I’ve No More F*cks To Give, schrijft ze: „Zo. Hèhè, dat lucht op.” In eerste instantie stond er ’maar ook eikels zijn lieve vaders...”, maar die tekst heeft ze verwijderd.

Demonen

Waylon gaf afgelopen vrijdag toe te zijn vreemdgegaan toen Bibi zwanger was. Op Instagram zei de zanger dat hij het heeft „verkloot” en sprak hij van ’demonen in zijn hoofd’. De bekentenis kwam nadat de roddelkanalen hadden gemeld dat Waylon zijn vriendin zou hebben bedrogen toen ze hoogzwanger was.

„Ik wil een betere vader zijn dan dat ik een vriend ben geweest. Ik houd het allermeest van mijn gezin en juist dat heb ik verkloot. Het enige wat Bibi nu verdient, is om in alle rust te kunnen genieten van haar kraamtijd, en zelfs dat heb ik haar afgenomen. Ik ben een lul!”