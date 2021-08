’Sonja Bakker steelt recepten van bekende foodbloggers’

Meerdere foodbloggers doen hun verhaal over Sonja’s vermeende jatwerk bij RTL Boulevard. Silvia Ribas, bekend van de foodblog Garden in the Kitchen, keek vreemd op toen ze een aantal van haar foodcreaties aantrof op Sonja’s kanalen. „Ik was geschokt. Ik kon het niet geloven”, vertelt ze aan het entertainmentprogramma. „Het ging niet om maar één recept, maar om meerdere. Eentje in het bijzonder deelde ze drie keer. Ik kon het niet vertalen, maar het was hetzelfde recept met alle ingrediënten. En dat zonder mijn naam te noemen. Daar was ik best kwaad om.”

„Het is ernstig”, gaat ze verder. „Je maakt inbreuk op het copyright van andermans werk. (...) Mijn advocaat heeft contact met haar opgenomen.”

Offline

Nadat gebruikers van Instagram massaal het profiel van Sonja rapporteerden, is haar account door het sociale medium offline gehaald. Het is niet bekend of dit inderdaad is gedaan wegens het schenden van auteursrechten. „We onderzoeken momenteel de reden waarom Sonja’s Instagramaccount is uitgeschakeld”, laat Instagram aan De Telegraaf weten. „We hebben op dit moment geen verdere informatie.” Wel wijst het bedrijf erop dat plagiaat in strijd is met de richtlijnen. Sonja’s Facebookaccount is nog wel in de lucht.

Sonja was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Na de uitzending van RTL Boulevard zijn een aantal recepten op het Facebookaccount van Sonja, die gelijkenissen tonen met de recepten van de bekende foodbloggers, verwijderd.

Voorbeeld: Grilled Chicken Bruschetta Sandwich

Het oorspronkelijke recept op de website van Jessica Gavin (18 mei 2016).

Het recept, dat inmiddels is verwijderd, op de Facebookpagina van Sonja Bakker (26 januari 2021).