Moeder en dochter houden elkaar in verstikkende greep

Maureen (Keja Klaasje Kwestro) staat altijd voor haar moeder klaar. Ⓒ Foto Sanne Peper

Keja Klaasje Kwestro speelt de komende tijd in het door Maren E. Bjørseth geregisseerde muziektheaterstuk The Beauty Queen of Leenane, waarin een moeder en een dochter elkaar in een verstikkende greep houden. „De grootste droom, maar tegelijkertijd ook de grootste angst van Maureen is om bij haar moeder weg te gaan. Want hoe gruwelijk de situatie ook is, het onbekende is nog altijd enger.”