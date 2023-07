Borrelen met stoere oma Charlotte Rampling schept band

Als twintiger raakte filmmaker Matthew Saville onder de indruk van zijn oma Heather. En niet alleen omdat zij ‘genoeg gin dronk om een olifant te vellen’ (zijn eigen woorden). Zijn grootmoeder was bovenal een spannende vrouw die de Spaanse Burgeroorlog had meegemaakt en veel naar Afrika had gereisd. Volgens Saville verdiende de avontuurlijke Heather een film, en dat eerbetoon werd het autobiografische familiedrama Juniper.

Charlotte Rampling geeft de oma van filmmaker Matthew Saville gestalte. Ⓒ WW Entertainment