Italiaanse Gomorra-acteur: ’Mijn zus ligt hier dood en niemand helpt ons’

„Mijn dode zus ligt hier bij mij. Niemand helpt ons”, vertelt hij wanhopig in een emotionele video bij het bed van zijn zus waar zij zaterdag plots is overleden aan de gevolgen van corona.

Teresa (47) zou zaterdagmiddag last hebben gekregen van griepachtige symptomen, maar het werd al snel erger. „Mijn zus voelde zich gistermiddag slecht en verloor haar bewustzijn. Ik begon met een hartmassage en belde de hulpdiensten”, legt hij uit. Deze zouden het volgens diverse media een te groot risico hebben gevonden om langs te komen, waarna de vrouw kwam te overlijden.

Gegijzeld in huis

Luca zegt gesmeekt te hebben om hulp, maar tevergeefs. „Ze lieten ons aan ons lot over. Mijn zus ligt hier in bed en we zijn gegijzeld in huis. Ik wil gewoon weten wat ik moet doen en wie er voor ons kan zorgen.”

Hij legt uit dat de begrafenisondernemer geen actie wilde ondernemen voordat zijn zus was getest met gevolg dat de acteur nog tijden alleen was met het lichaam van zijn overleden zus. Pas uren later kwamen hulpverleners met een test.

Quarantaine

Uit een tweede video van de acteur blijkt dat zijn zus inderdaad besmet was met corona. Zelf vreest hij nu ook voor de ziekte gezien hij zijn zus nog heeft proberen te redden middels mond-op-mondbeademing. Toch wordt de man nog niet getest. De Italiaan heeft dus besloten uit voorzorg een mondkapje te dragen en heeft zichzelf in quarantaine geplaatst. Ook de rest van de familie en drie hulpverleners zitten in quarantaine.

Het is nog onbekend wanneer zijn zus begraven kan worden. Er zouden geen duidelijke regels zijn voor het begraven van slachtoffers van het virus die niet in een ziekenhuis zijn gestorven. „Ik kan hierdoor mijn lieve zus niet het nodige respect geven dat ze eigenlijk verdient”, besluit Luca.