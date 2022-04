Merel ’Hou je bek en bef me’ Baldé wil meer dan grappig zijn

Sterren

DJ Jazzy Jeff neemt het op voor Will Smith: ’Geen agressieve man’

Will Smith heeft steun gekregen van zijn goede vriend DJ Jazzy Jeff, met wie hij furore maakte als het duo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince Of Bel-Air in de jaren 90. Volgens Jazzy Jeff (57), ’had Smith al veel eerder meerdere mensen een klap moeten verkopen’. Dit liet hij weten tijdens een bije...