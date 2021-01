Kate Winslet genoot van naaktscènes als veertigplusser

„Het werd me vrij snel duidelijk dat deze vrouwen heel goed in staat waren tot passionele momenten. Saoirse Ronan (die Charlotte vertolkt, red.) en ik wilden dat goed belichamen. Dat ik dat op deze leeftijd heb gedaan, voelt eigenlijk heel erg goed!”, vertelt ze aan Bang Showbiz.

„Ik herinner me dat ik zei: ’Hier ben ik dan, volledig naakt op mijn 43e’, de leeftijd die ik toen had. ’Hoe is dit mogelijk?’”, vervolgt ze. Winslet stelt dan ook dat ze had verwacht dat ze de handdoek in de ring zou gooien als ze nog uit de kleren zou moeten. „Maar ik was verbaasd over hoe ik me voelde. Ik voelde me er echt goed over. Ik heb littekens en ik ben ouder. Het is een ander lichaam dan dat ik 20 jaar geleden had. Maar het had iets geweldigs om dat met een andere vrouw te delen.”

Eerder liet ze ook weten erg tevreden te zijn over de liefdesscènes. „Dit was anders dan heteroseksuele liefdesscènes”, zei ze tegen het Australische tijdschrift The Weekend Australian. „Ik ben er achter gekomen dat het een groot verschil maakt dat twee vrouwen dezelfde liefdestaal spreken.” In Heavenly Creatures uit 1994 was ze ook intiem met iemand van hetzelfde geslacht, maar voelde ze zich een stuk minder zelfverzekerd. „Ik was net zeventien en had nog amper ervaring met echte intimiteit in mijn eigen leven, ik had geen idee wat ik aan het doen was behalve dat ik een personage speelde.”