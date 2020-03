3FM komt met extra Serious Request voor coronacrisis

Normaal wordt Serious Request in december gehouden en lopen dj’s door het land om geld op te halen, maar vanwege de coronamaatregelen blijven zij nu in de studio. De dj’s tijdens 3FM Serious Request: Never Walk Alone zijn Sander Hoogendoorn, Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman. Elke dj-shift duurt zes uur. Sander Hoogendoorn trapt maandag 13 april (tweede paasdag) af van 06.00 tot 12.00 uur. Na hem is Timur Perlin van 12.00 tot 18.00 uur te horen. De avonduren zijn voor Frank van der Lende en Eva Koreman, van 18.00 uur tot 00.00 uur. In de nacht presenteren verschillende 3FM-dj’s.

Luisteraars kunnen geld doneren wanneer ze een liedje aanvragen voor bijvoorbeeld iemand die ziek is, thuis werkt of onder zware omstandigheden in de zorg.

Het Rode Kruis zet zich met veel vrijwilligers in om ondersteuning te bieden tijdens deze noodsituatie. De hulpverleners helpen in heel Nederland zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en huisartsenposten. Ze vervoeren patiënten, houden overbelaste voedselbanken draaiende en verzorgen de coronapatiënten die worden opgevangen in hotels verspreid over het land. Ook coördineert het Rode Kruis de inzameling van beschermingsmiddelen, zoals brillen, maskers en handschoenen, zodat het zorgpersoneel veilig kan blijven werken.