Prins Harry in trailer van interview: ’Ik wil mijn broer en vader terug’

„Het had nooit zo hoeven gaan. Het lekken en dergelijke. Ik wil een familie, geen instituut”, zegt hij onder andere in het gedeelde fragment.

Ook stelt hij: „Het lijkt alsof zij voelen dat het beter is om te doen alsof wij de schurken zijn. Tot nu toe hebben ze absoluut geen bereidheid tot verzoening getoond. Ik zou juist graag mijn vader terug willen. En ik zou graag mijn broer terug willen.”

Eerder werd maandag al bekendgemaakt dat Harry zondag te gast is in het Amerikaanse programma 60 Minutes op CBS waarin hij met Anderson Cooper praat over zijn aanstaande memoires Spare. Het boek van prins Harry komt volgende week uit. Britse media speculeren volop over de inhoud. Ook zou er een aantal ’onthullingen’ worden gedaan. Het boek is geschreven door Harry’s ghostwriter, Pulitzer-winnaar J.R. Moehringer.