Robbie Williams ziet boycot van WK in Qatar niet zitten

In gesprek met het Duitse persbureau dpa zegt de Britse artiest dat hij ’beslist’ een aantal wedstrijden gaat kijken en naar het land zal afreizen. „Het WK is het WK”, stelt de zanger. „Als je er iemand de schuld van wil geven, dan is het de FIFA. Ik wil voetbal kijken. Ik ben in de eerste plaats een groot voetbalfan.”

De zanger zal in de periode van het WK, dat plaatsvindt van 20 november tot en met 18 december, sowieso in Qatar zijn. Hij geeft op 8 december een concert bij de Doha Golf Club. Dat besluit kwam de zanger al op kritiek te staan.

Het WK in Qatar is al lange tijd omstreden. Er is veel kritiek op de mensenrechtensituatie in het land. Ook zouden tijdens de bouw van de stadions en aanleg van infrastructuur in het land veel slachtoffers zijn gevallen.