Danny Vera over binnenkomer Top 2000: 'Had eigenlijk niet op de radio moeten komen'

De hoogste nieuwe binnenkomer uit Nederland was tot nu toe Marco Borsato, die in 2006 met Rood op de zeventiende plek binnenkwam. Maar wereldwijd gezien was het Adele die met Someone Like You in 2011 de hoogste binnenkomer had: ze kwam op plaats 5 terecht. "Ik hoorde net dat dit nog nooit was voorgekomen. Moet je je voorstellen: Adele uit Londen op 6 en nu Danny Vera uit Middelberg op 4", vertelt hij zaterdagavond aan Shownieuws.

Hij is dankbaar en vindt het heel bijzonder dat zijn nummer zo gewaardeerd blijkt te worden. "Dat is echt superfijn om mee te maken. Het meest bijzondere is dat het een liedje is dat eigenlijk niet op de radio had moeten komen. Het duurt 4 minuut 30 en dat is eigenlijk veel te lang voor radio."

Al met al gaat hij er wel van genieten. "Ik denk dat ik vanavond wel een flesje bubbeltjes opentrek."