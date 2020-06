Giel de Winter vader geworden

De kersverse vader schrijft bij een foto van hem en zijn pasgeboren zoontje: „Afgelopen zondag om 13:03 uur ben ik vader geworden van Fedde Giel de Winter.” Hij voegt daar aan toe: „Welkom kleine vent. Een prachtig stukje privé dat ik graag met jullie deel! Nu op naar slapeloze nachten.”

Bij Radio 538 vertelt Giel dinsdagochtend over de bevalling dat hij erg emotioneel werd. „Het is een prachtige thuisbevalling geworden. Ik heb volgens mij anderhalf uur achter elkaar staan huilen. Het is niet te bevatten tot je het zelf meemaakt."

Omdat Giel en zijn vriendin Fedde zoveel mogelijk uit de media willen houden, besloten ze het nieuws dat er een kleintje op komst was niet aan te kondigen.