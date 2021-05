André Hazes belde Rachel op na sneer aan Roxeanne: ’Ma, wat is dit dan?!’

De bom barstte nadat Roxeanne een reactie had geplaatst onder het Instagrambericht van Monique Westenberg, waarin de ex-verloofde van haar broer André haar jarige hond in het zonnetje zet. De zangeres, die in tegenstelling tot Rachel nog steeds heel goed contact heeft met Monique, reageerde op het bericht met een felicitatie: „Fenders (het zoontje van Roxeanne, red.) vriendje. Gefeliciteerd!”

Rachel kroop vervolgens in de pen om haar dochter een veeg uit de pan te geven. „Hij had beter vriendjes kunnen worden met Davinci (de voormalige hond van Roxeanne, red), in plaats van hem na negen jaar weg te doen. Schaam je...” De opmerking leidde tot een hoop commotie op sociale media.

Na Rachels uithaal op het sociale platform, belde André zijn moeder op. „Ik vroeg: ’Ma, wat is dit dan?!’”, vertelt de zanger in de Shownieuws Podcast. „Mijn moeder en mijn zus hebben best wel een dingetje en dat is anders dan ik ooit met mijn moeder heb gehad.”

Rachel heeft volgens André de bewuste opmerking geplaatst, zodat mensen zich alvast voor kunnen bereiden op haar boek. Hij denkt echter niet dat het boek leidt tot een grote oorlog tussen zijn moeder en zus.

Wat er precies in het boek komt, weet André niet. „Ik maak me daar ook een beetje zorgen om. Daarom ben ik nu ook lief voor haar”, grapt hij.