Tweevoudig Oscarwinnaar Paul Haggis in oktober voor de rechter in verkrachtingszaak

Haggis stelt dat wat er tussen hem en de vrouw is gebeurd na een première in 2013 met wederzijdse instemming heeft plaatsgevonden. Hij beweert dat de advocaat van de vrouw hem in november 2017 benaderde met nog niet ingediende rechtbankpapieren en een uitnodiging te praten over een schikking. In een daaropvolgend telefoongesprek zou de advocaat namens de vrouw 9 miljoen dollar hebben geëist.

De filmmaker verblijft momenteel onder huisarrest in een hotel in de Italiaanse stad Brindisi, omdat hij ook daar wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De filmmaker zou een jonge buitenlandse vrouw twee dagen lang in zijn hotelkamer hebben opgesloten, mishandeld en verkracht. Haggis, die in Italië was om masterclasses te geven op een cultureel festival, ontkent alle aantijgingingen met klem.

Haggis was onder meer regisseur van van de prijswinnende film Crash (2004) en scenarist van het eveneens met Hollywoodgoud bekroonde drama Million Dollar Baby (2004). Ook is hij een voormalig lid van de Scientology Kerk. Hij sprak zich onder meer in de documentaire Going Clear: Scientology and the Prison of Belief en de serie Leah Remini: Scientology and the Aftermath stevig uit tegen de kerk.