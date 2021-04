Meghans eerste vriendje spreekt zich uit over ’pestgedrag’

Joshua en Meghan leerden elkaar kennen tijdens een zomerkamp in 1993. Aan Larry King vertelde Meghan dat ze op haar 13e voor het eerst met hem zoende. Joshua vertelde vlak voor haar huwelijk met Harry aan Daily Mail dat ze tijdens hun verkering altijd samen waren en elkaar bovendien vaak belden. „We hielden elkaars hand vast en we zoenden.”

Hij kan niet geloven dat Meghan in staat zou zijn om paleismedewerkers, of wie dan ook, te pesten. „Ik zie haar wel doen wat zij voelt dat nodig is om gelukkig te zijn en te kunnen overleven in een systeem dat waarschijnlijk niet erg welkom stond tegenover wie zij is en waar ze vandaan komt.”

Volgens Silverstein is haar gedrag dan waarschijnlijk niet goed begrepen. „Als je een vrouw van kleur hebt - in het bijzonder zwarte vrouwen - die voor zichzelf opkomt, zichzelf uitspreekt en opstaat tegen wat zij voelt als disrespect of onderdrukking, wordt dat vaak door blanken negatief geclassificeerd omdat ze niet willen dat dat gebeurt.”

Een paar dagen voordat het interview dat Meghan en Harry aan Oprah gaven, werd uitgezonden, kwam naar buiten dat paleismedewerkers haar ervan beschuldigden twee personal assistants te hebben weggepest. Buckingham Palace kondigde een onderzoek aan.