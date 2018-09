Claudia Schiffer showt lichaam

Claudia Schiffer staat op de cover van het september nummer van SZ Magazin. De blonde schone poseerde topless voor het Duitse blad. De moeder van drie (van filmregisseur Matthew Vaughn) ziet er afgetraind uit op de foto's.

Topmodel

Schiffer was vijf jaar lang het gezicht van Chanel na haar ontdekking door Karl Lagerfeld. Ze moest in 1996 plaatsmaken voor de zogenoemde heroin chic look graatmagere modellen als Kate Moss. Lagerfeld adviseerde Schiffer destijds te stoppen als model omdat ze niet meer in het modebeeld paste en te oud was om nog te veranderen.

Bekijk de foto's van Claudia's sexy fotoshoot hier.