Pierre van Hooijdonk na aanval op Derksen zelf neergesabeld

Op zijn eigen kenmerkende wijze doet Derksen felle uitspraken over de deelname van Oranje op het WK in Qatar in 2022. Zo stelt hij dat Ronald de Boer, die het deelnemen aan het WK een aantal keren verdedigde, niet zou weten waar hij over praat en overkomt als een ’geweldige domoor’. „Die heeft 7 jaar in Qatar gewoond tussen al die rijken. En rijken hebben het overal naar hun zin, want die kunnen doen wat ze willen. Maar hij heeft nooit in een zijstraat gekeken hoe het met de gastarbeiders gaat; hij heeft zich nooit verdiept in de site van Amnesty International om te zien wat daar allemaal misgaat, die heeft daar gewoon gewoond en heel veel geld in zijn zak gestoken. En dat hij dan ook nog zegt: ’Ja, er gaat daar wel wat mis, maar in Nederland gaat er ook wel eens wat mis’.”

Het argument van onder meer bondscoach van Oranje en Ronalds tweelingbroer Frank de Boer dat het elftal met deelname juist die misstanden aan de kaak kan stellen, vindt Derksen onzin. „Gaat Frank daar dan actie voeren? Gaat hij in ieder interview zeggen: ’Kijk dan wat hier gebeurt, het is een schande, daar hangen weer twee homofielen aan een touw’?”

Pierre van Hooijdonk

Ook in het ’actie voeren’ van de spelers van het Nederlands elftal heeft hij weinig vertrouwen. „Die doen daar niets joh, ze zitten in een vijfsterrenhotel en ze lachen erom.” Hij vergelijkt het met hun verontwaardiging om Black Live Matters. „Daar gaan ze iedere week voor op de knieën, want dat is dan heel trendy. Er gebeuren daar vreselijke dingen in Qatar en dan krijg je: ’We gaan daar lekker voetballen jongens, daar moet je niet over zeuren’.”

Vervolgens gaat Derksen los op Pierre van Hooijdonk, die recent beargumenteerde dat de ophef over Qatar dan eerder had moeten komen. „Die zegt over voetbal domme dingen en over andere dingen, daar word je helemaal gek van.” Derksen merkt op dat er destijds immers al veel verontwaardiging was. „En het is nu actueel omdat The Guardian onthuld heeft dat er al 6500 (arbeidsmigranten, red.) overleden zijn, maar dat vindt Pierre geen reden om iets te ondernemen.”

’Rare vergelijking’

Pierre van Hooijdonk doet dinsdag op Twitter een tegenaanval op Derksen. „Je voordoen als de moraalridder met betrekking tot de mensenrechten in Qatar en dan al jaren tonnen verdienen door elke keer weer plaats te nemen naast iemand die niet met zijn handjes van zijn ex-vriendin af kon blijven. Verbeter de wereld begin bij jezelf!”, schrijft hij. Van Hooijdonk refereert hier aan beschuldigingen van de ex-vrouw van Derksens tafelgenoot René van der Gijp. Deze Jacqueline Laats was van 1988 tot en met 1995 met Van der Gijp getrouwd en haalde in 2014 de krantenkoppen met haar uitspraak dat hij in hun huwelijk vaak agressief was en haar eens had geslagen.

Veel bijval vindt Van Hooijdonk echter niet. Twitteraars vinden het een ’rare vergelijking’, een ’slap verhaal’, ’kansloos’ en ’niet erg chique’. Velen stellen kritische vragen bij zijn tweet die volop geliket worden. „Je vergelijkt de 6.500 doden in Qatar met een beschuldiging (dus geen veroordeling) van mishandeling?” Een ander ’hoopt dat dit losstaat van persoonlijke wraak’ en vraagt zich af of Pierre dus goedkeuring geeft om ’op de kerkhoven van Qatar te spelen’. „Dat heb je mij niet horen zeggen”, reageert de oud-profvoetballer daarop. Nadrukkelijk gevraagd naar zijn standpunt, volgt er verder geen reactie.