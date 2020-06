Vrienden en oud-collega’s bedroefd om overlijden Marc de Hond

„Lieve Marc, ik heb je een paar keer mogen interviewen toen ik nog bij BNN werkte. Je bent zo’n bijzondere, toffe, slimme en inspirerende lieverd. Klote kanker... 🙏🏼 rust zacht lieve Marc”, schrijft presentatrice Nicolette Kluijver op Instagram.

Luuk Ikink legt uit dat hij als stagiair voor het eerst werkte met Marc. „Stil van deze ochtend. Gisteren is Marc de Hond overleden. Ik begon mijn carrière als stagiair bij zijn programma Buzz op 3FM en later mocht ik anderhalf jaar lang elke avond met hem radio maken bij radiozender Caz! Marc was echt een geweldige vent. Eigenzinnig, eerlijk, een echte doorzetter. Ik heb veel van 'm geleerd. Op het gebied van werk, maar ook over positief in het leven staan.”

Hij voegt daar aan toe: „Het is dan ook niet voor niets dat hij zei dat je van kanker niet kan verliezen. "Als ik er niet meer ben, dan is de kanker er ook niet meer. Dus het is op z'n minst een gelijkspel." Ik wens zijn familie, vrienden en lieve gezin heel veel sterkte toe.”

Andere radio-collega’s, waaronder Giel Beelen en Gerard Ekdom twitteren: „Dat is schrikken zeg. Marc de Hond is overleden. 42 jaar. Gedachten zijn bij z’n familie en vrienden. Ik heb met Marc bij de radio fijn samengewerkt. Hij was altijd sharp en liet zich nooit kennen. Hij maakte ooit (tegen mijn zin in) een docu. Daar ben ik nu heel trots op #rip”, en: „Verdrietig nieuws deze vroege donderdag. Oud collega @marcdehond is overleden. 42 jaar geworden. Veel te jong. :(

„Veel en veel te jong. Een leven vol tegenslag en dan toch zo optimistisch blijven. De glimlach was er altijd. Het was een eer met je te hebben mogen werken. Heel veel sterkte voor de familie”, aldus Sjors Fröhlich.