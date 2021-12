Edsilia Rombley: ’Eurovisie Songfestival was hoogtepunt van 2021’

„Heb veel mogen doen afgelopen jaar, maar denk toch echt dat het songfestival een van mijn grootste hoogtepunten van 2021 was! Zo bijzonder dat we in deze tijd zoiets moois hebben neergezet met zo veel mensen”, schrijft Edsilia op Instagram. „Ik ben nog steeds super trots en dankbaar dat ik hieraan heb mee mogen werken! Het was zo gaaf!” Ook zegt ze dat ze veel geleerd en genoten heeft van mede presentatoren Nikkie de Jager, Chantal Janzen en Jan Smit.

Donderdag is Edsilia te zien in een documentaire op NPO 1 over het songfestival. In NOS De Grote Finale van het Songfestival blikt het viertal terug op het evenement in Rotterdam Ahoy. Ook zijn er beelden van achter de schermen.