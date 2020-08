Natasja Froger vindt het niet kunnen knuffelen door corona ’vreselijk moeilijk’

Natasja en René werden geraakt door de vele verhalen die ze hoorden tijdens de opnames. „We ontmoetten een gezin waarvan de moeder stierf aan corona, een mevrouw die twee weken na de opnames euthanasie liet plegen, maar ook iemand die al jaren fan is van Louis van Gaal en met hem op een tandem wil fietsen. Het is zo verschillend, maar allemaal zo mooi”, vertelt Natasja. „We waren bij een mevrouw op bezoek die terminaal is. Dus ik pakte de punt van haar schoen, omdat ik haar gewoon even moest vasthouden. Een besmetting kon ik niet op mijn geweten hebben.”

René, Natasja en Danny hebben veel televisie-ervaring, de andere drie kinderen wat minder. Volgens René was dat geen enkel probleem. „Iedereen heeft z’n eigen humor, eigen gedachtegang over de wens, iedereen geeft daar een eigen invulling aan”, vertelt hij. „Ik ben zo dankbaar dat we dit samen mogen doen.”

Familieband

Samen aan het programma werken zorgt volgens het stel voor een nog hechtere familieband. „Soms zitten we ’s avonds samen aan tafel en hebben we het over de onderwerpen. Dan vraagt één van de kinderen wat wij zouden doen als we bijvoorbeeld in een situatie van ernstige ziekte en eventuele euthanasie terecht zouden komen”, vertelt Natasja. „Het is verdrietig, maar het brengt ons zo dicht bij elkaar.”

De familie wordt continu getest op corona, wast regelmatig de handen en houdt afstand van anderen. Hoe moeilijk dat laatste soms ook is. „De man die zijn vrouw aan corona verloor wilde mij aan het einde een knuffel geven”, vertelt Natasja. „Die man heeft in de periode van rouwen niemand kunnen aanraken of knuffelen. Dat vind ik dan ontzettend moeilijk, want alles in mij schreeuwt: ’geef die man een knuffel’.”