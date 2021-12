Kersttoespraak Queen Elizabeth: emotioneel eerbetoon aan prins Philip

De 95-jarige Queen legde uit hoe zij en de rest van de familie zich hebben ’voorbereid’ op de eerste kerst zonder prins Philip, die op 9 april overleed, en zijn herkenbare lach. Naast haar waardering voor het werk van haar echtgenoot, stak Elizabeth ook de loftrompet voor prins Charles en prins William. Vader en zoon hebben het stokje overgenomen en met name hun inzet om de klimaatcrisis tegen te gaan maakt haar trots.

De kerstboodschap bevatte beelden van de belangrijkste leden van het koningshuis, maar over prins Andrew, prins Harry en Meghan werd met geen woord gerept. Het drietal deed recent, om verschillende redenen, afstand van hun koninklijke taken. Wel werd er kort gerefereerd aan Lilibet, de dochter van de hertog en hertogin van Sussex; een van Elizabeths vier achterkleinkinderen die het afgelopen jaar zijn geboren.

Persoonlijk

Met haast zeldzaam persoonlijke verwoording stond de Queen stil bij het uitgesproken karakter en levenslust van haar overleden echtgenoot. „Zijn gevoel voor dienstbaarheid, intellectuele nieuwsgierigheid en zijn vermogen om plezier uit elke situatie te persen waren allemaal onstuitbaar. Die ondeugende, onderzoekende twinkeling was aan het einde nog net zo helder als toen ik hem voor het eerst zag.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Elizabeth en prins Philip tijdens hun huwelijksreis in Broadlands (1947). Ⓒ ANP/HH

Ook bedankte Elizabeth iedereen voor hun steun na Philips overlijden. Ze voegde eraan toe dat ze maar al te goed beseft hoe zwaar de feestdagen kunnen kan zijn. „Hoewel het een tijd is van blijheid en geluk, kan kerst een moeilijke tijd zijn voor mensen die hun dierbaren zijn verloren. Vooral dit jaar begrijp ik dat ontzettend goed. Maar in de maanden na het verlies van mijn geliefde Philip heb ik veel warmte en affectie gevoeld dankzij de vele eerbetonen over zowel zijn leven als werk, wereldwijd.”

Op haar bureau stond een foto van de Queen en haar echtgenoot, gemaakt in 2007 in Broadlands, dat ooit het thuis was van Philips oom Lord Mountbatten – en waar het stel een gedeelte van hun huwelijksreis in 1947 doorbracht. Naar aanleiding van het diamanten jubileum van hun huwelijk, werd de oorspronkelijke foto veertien jaar geleden op dezelfde plek ’nagemaakt’.