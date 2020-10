Kleinzoon Elvis Presley bij opa begraven op Graceland

Priscilla Presley en haar kleinkinderen Riley Keough en Benjamin Keough. Ⓒ ANP/HH

Benjamin Keough, de kleinzoon van Elvis Presley die in juli dit jaar op 27-jarige leeftijd zelfmoord pleegde, is bijgezet in de Meditation Garden van Graceland. Dat valt te lezen op de website van het beroemde landgoed van de King of Rock and Roll.