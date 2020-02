Elijah Wood in het geheim vader geworden

Het is niet bekend wanneer het kindje is geboren en hoe de baby heet. De 39-jarige Elijah en de Deense producent kwamen er kerstavond 2018 achter dat ze ouders zouden worden, vertelde de acteur een jaar geleden in de talkshow Late Night with Seth Meyers. Het koppel heeft echter verder nooit meer uitspraken gedaan over het verloop van de zwangerschap of een geboorte.

Het koppel leerde elkaar in 2017 kennen op de set van de film I Don’t Feel At Home In This World Anymore. Sinds begin 2018 zijn Elijah en Mette-Marie officieel een setje.