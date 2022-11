Idris Elba als aantrekkelijke, halfnaakte geest uit de fles

Wat: drama, sprookje

Regie: George Miller

Met: Tilda Swinton, Idris Elba, Amitoo Lagum

Wanneer Alithea tijdens een werkreis naar Istanbul ongewild een djinn (Idris Elba) bevrijdt uit zijn glazen gevangenis, mag zij van hem drie wensen doen. Door haar achtergrond is zij zich ervan bewust dat alle verhalen over zulke wensgeesten ook waarschuwingen bevatten. Daarom is zij voorzichtig met wat ze hem vraagt in deze verfilming van een kort verhaal van de Engelse schrijfster A.S. Byatt. Daarnaast blijkt zij niet ongevoelig voor de aantrekkelijke, halfnaakte verschijning van de djinn.

Dubbelzinnige knipoogjes

Mad Max-regisseur George Miller laat zich in dat verband soms verleiden tot dubbelzinnige knipoogjes. Toch ligt in Three thousand years of longing de nadruk op wat de onsterfelijke djinn zelf te vertellen heeft. Vervuld van melancholie over verloren liefdes en verloren tijd, kan hij na eeuwen van eenzaamheid eindelijk verhalen hij over zijn verleden, dat in deze film kleurrijk in beeld wordt gebracht

Als kijker worden we meegetroond naar het hof van de koningin van Sheba en naar de haremvertrekken van sultan Süleyman de Magnifieke, terwijl er ook iets opbloeit tussen Alithea en haar djinn. Tilda Swinton en Idris Elba geven die romance samen het kloppende hart dat de visuele krachtpatserij van Miller van zuurstof voorziet. Onze eigen Tom Holkenborg doet dat met zijn muziek.

✭✭✭✩