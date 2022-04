Anouk wil trouwen tijdens haar concert op het Malieveld

Ook vertelt ze dat ze nog wacht op toestemming van de gemeente. Deze zal een maand voor het concert, dat plaatsvindt op 11 juni, uitsluitsel geven. „10 mei krijg ik zeker te horen of het mag. De burgemeester is erg positief”, laat ze aan Eva weten. Anouk hoopt dat alle bezoekers feestelijk gekleed komen.

Vorig jaar gaf de zangeres aan dat het nog wel even zou duren voordat zij en Dominique daadwerkelijk in het huwelijksbootje zouden stappen, omdat haar buffer op was. „Ik heb 2,5 jaar niet gespeeld, die buffer die ik heb opgebouwd voor eventueel een trouwerij is weg”, aldus Anouk.

Schandaal The voice

Anouk zegt aan tafel bij Jinek over het The voice-schandaal dat ze direct wist dat Ali B betrokken was nadat ze hem belde toen het nieuws naar buiten was gebracht. De rapper draaide aan de telefoon om de zaken heen maar de zangeres voelde meteen dat er iets niet in de haak was.

RTL wilde niet vertellen welke mensen zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Anouk ging daarom zelf met mensen bellen om er achter te komen. „Jeroen (Rietbergen, red.) zei meteen: ’ik ben de lul, ik heb het gedaan en voor mij is het klaar’. Ali deed nog een beetje laconiek”, aldus de zangeres.

Volgens Anouk wist Ali „niet meer echt te herinneren waar het over ging” en vertelde hij dat „het al heel lang geleden was.” „Er was geen touw aan vast te knopen. Toen voelde ik natuurlijk gelijk al: dit is helemaal niet oké.” Anouk heeft sindsdien geen contact meer gehad met haar voormalige collega-coach in The voice.

Ali B werd door verschillende deelneemsters van The voice beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegen hem liggen twee aangiftes, waarvan in ieder geval een voor verkrachting.

Anouk meldde vlak nadat het nieuws naar buiten kwam dat ze niet meer terugkeert als coach in The voice. In Jinek vertelde de zangeres dat ze het er nog steeds moeilijk mee heeft. „Al die mannen waar het om gaat mocht ik graag. Het is gewoon klote.”