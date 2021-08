’R. Kelly liet minderjarige meisjes valse verklaringen schrijven’

De getuige, die werd aangeduid als een anonieme ’Jane Doe’, las gedeeltes van de verklaring voor aan de rechter. Mocht Kelly hun relatie ooit willen verbreken, dan zou ze iedereen verteld hebben dat de zanger haar meerdere malen verkrachtte toen ze nog minderjarig was. Ook schreef ze ’zichzelf zo hard geslagen te hebben, dat het moest lijken alsof Kelly haar mishandeld had’.

De zanger zou deze brief hebben willen gebruiken als bewijs dat het meisje hem gebruikte vanwege zijn faam. „Hij liet mij deze teksten schrijven uit voorzorg voor een rechtszaak als deze. Want dan zou ik er als een of andere gekke groupie uitzien, die het maar wat mooi vond om seks te hebben gehad met een superster. Maar dat is niet zo. Hij heeft mij volledig gehersenspoeld sinds onze eerste ontmoeting in 2015, door te zeggen mij te willen helpen met mijn carrière als zangeres, waar nooit iets van waar gemaakt is.”

Toen de rechter de getuige vroeg of haar ouders wellicht ook schuldig waren aan het ten prooi vallen van R. Kelly, antwoordde ’Jane Doe’: „Nee, R. Kelly is de schuldige in dit geval, hij heeft mij helemaal kapotgemaakt en mijn ouders doen laten geloven alsof hij echt het beste voor had met me, wat absoluut niet zo was.”