GIJP klaar voor huwelijk

Minouche liet de zon weer schijnen in het leven van René van der Gijp. Volgende maand gaan de twee trouwen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het zijn woelige tijden voor de heren van Veronica Inside, die nogal onder vuur liggen vanwege vermeende racistische uitlatingen. In hun geest zal het ze waarschijnlijk een zorg zijn en maken ze zich liever druk over andere zaken. Zoals, in het geval van RENÉ VAN DER GIJP, zijn huwelijk met Minouche dat voor komende maand op de agenda staat.