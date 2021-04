’Lockdown-baby’ voor musicalster Renée van Wegberg

Bij een gezinsfoto, inclusief de nieuwste aanwinst, schrijft Renée: „Afgelopen maandag is onze zoon Beau geboren. Nog steeds overdonderd door de magie van dit nieuwe leventje. We zijn compleet.”

De 36-jarige zangeres – in 2017 te zien in de rol van Liesbeth List in de gelijknamige voorstelling over haar leven – heeft uit haar vorige relatie met musicalacteur Rutger le Poole al zoon Pepijn van vijf. Bassist en gitarist Berry is vader van zijn veertienjarige dochter Alba.

Begin dit jaar blikte Renée al met De Telegraaf vooruit op de geboorte van Beau. „Er komt een lockdown-baby. Je zou het wel zo kunnen noemen, want ik ben in de lente uitgerekend, maar we wilden al langer een kindje samen. Het is wel zo dat het qua werk natuurlijk goed uitkomt.”