Matthijs van Nieuwkerk 60 jaar: DWDD zullen we nooit vergeten

Elke werkdag stond Matthijs van Nieuwkerk in karakteristieke houding van de autocue voor te lezen wie zijn gasten waren. Ⓒ ANP/HH

Matthijs van Nieuwkerk viert dinsdag zijn 60e verjaardag! De presentator is al een tijdje niet meer op de Nederlandse beeldbuis te zien, maar maakt in januari 2021 zijn comeback met een nieuwe, satirische show op de zaterdagavond van NPO 1. Matthijs zal waarschijnlijk het collectief geheugen ingaan als dé man van De Wereld Draait Door. Het programma was immers vijftien jaar lang een daverend succes. Een overzicht van de meest memorabele momenten van DWDD plus andere weetjes.