Na vier jaar weer een single van de Stones

De band had voor de coronalockdown al delen opgenomen in Los Angeles en Londen, maar het nummer is afgemixt ’in thuisquarantaine’, laten de Stones weten in een persbericht.

De single is een voorbode van een nieuw album waar de groep momenteel aan werkt. ,,De Stones waren in de studio nieuw materiaal aan het opnemen voor de lockdown en er was een nummer waarvan we dachten dat het zou passen in de tijd waarin we nu leven. We hebben er in afzondering aan gewerkt. En hier is het. Het heet Living in Ghost Town. Ik hoop dat jullie ‘m leuk vinden,” zegt zanger Mick Jagger op Twitter.

Er is nog geen datum bekend voor de release van een nieuw album van de Britse groep.