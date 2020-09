ELIZABETH: ’Ik zie mezelf al elke dag!’

De 94-jarige koningin van Groot-Brittannië heeft niet zoveel op met The Crown. Ⓒ ANP/HH

Miljoenen abonnees van Netflix kijken uit naar het vierde seizoen van The Crown, volgende maand. Maar niet de vrouw om wie de serie draait! KONINGIN ELIZABETH weigert naar de gespeelde versie van zichzelf te kijken. Dat vertelt historica en bestsellerschrijfster SALLY BEDELL SMITH aan PRIVÉ. Zij schreef een vuistdikke biografie over de Queen, die veel van haar geheimen onthult en die nu in een Nederlandse vertaling is verschenen…