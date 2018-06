Renate en Winston Gerschtanowitz presenteren voor het eerst samen

Het stel kijkt enorm uit naar deze bijzondere samenwerking. „Een grote zaterdagavondshow presenteren is al een droom die uitkomt, maar dat ik dit samen met Renate mag doen, maakt het natuurlijk extra speciaal!”, vertelt Winston.

Renate neemt de backstage-presentatie voor haar rekening. „Backstage ben ik met onze deelnemers en vertellen zij wat ze gaan doen en vooral , waarom ze dat zo graag doen. De spanning is voelbaar voor ze de spreekwoordelijke piste ingaan en ik moedig ze vanuit de coulissen aan en kijk hoe ze het er van af brengen”, lacht Renate.

In Circus Gerschtanowitz komt van alles voorbij, van illusionisten, stuntmannen, synchroonzwemmers tot deelnemers die hun mooiste lichaam, vriendin, tatoeages of bijvoorbeeld hun trouwjurk komen showen. De twist in het programma is dat de deelnemers alleen geld winnen als zij goed inschatten op welke plaats zij zijn geëindigd. In de finale kunnen ze hun geldbedrag aanvullen door nogmaals te raden hoe ze hebben gepresteerd.

Het programma wordt vanaf 28 oktober elke zaterdagavond uitgezonden op SBS6 vanaf 20.00 uur.