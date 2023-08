Mark Zuckerberg gelooft niet dat beloofde kooigevecht met Elon Musk nog doorgaat

Facebookbaas Zuckerberg laat via zijn social media kanaal Threads weten nog weinig vertrouwen te hebben dat het aangekondigde duel er ooit komt. Hij claimt dat Elon Musk nog niet akkoord is gegaan met een datum.

Bekijk ook: Ernstige rugklachten nekken Elon Musk

Aan Zuckerberg zal het niet liggen, zo verzekert hij zijn volgers. „Als Musk ooit instemt met een datum, horen jullie dat van mij.” De ondernemer zegt dat hij al klaar is voor het gevecht sinds hij de uitnodiging ontving. „Ga er alsjeblieft van uit dat er geen overeenstemming is over wat hij beweert.”

Musk daagde Zuckerberg eind juni uit door te vragen of hij zin had in een kooigevecht. Zuckerberg reageerde daarop dat Musk „een locatie” moest sturen. De twee socialmediamiljardairs spreken al langer publiekelijk over een gevecht tegen elkaar.

Zuckerberg schoof eerder deze week 26 augustus naar voren als datum, maar daar is dus nog geen akkoord over. Ook de locatie van het gevecht is nog niet bekend. Musk zou het evenement live willen streamen via X, het voormalige Twitter.