Scènes Empire opgenomen op plek vermeende aanval Jussie Smollett

Voor scènes in het aankomende laatste seizoen van Empire is een wel heel bijzondere locatie gekozen. De opnames vinden plaats in Chicago op een paar meter afstand van de plek waar Jussie Smollett, een van de oud-acteurs uit de serie, zegt te zijn aangevallen. TMZ deelde foto’s waarop te zien is dat de crew aan het opbouwen is.