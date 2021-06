André Hazes snapt aandacht voor liefdesleven niet: ’Er is niets aan de hand’

„Als je eigenlijk de situatie ontleedt en kijkt naar wat er nou eigenlijk gebeurd is: een relatie slaagt niet, ik heb een nieuwe vriendin, punt. Voor de rest is er niets aan de hand”, vertelde André vrijdag in de 538 Ochtendshow met Frank Dane. „Ik ben niet slecht voor m’n ex, ik ben goed voor m’n zoon. Mensen maken er een heel groot ding van.”

Je kunt het als artiest eigenlijk nooit goed doen, gaat André verder. Als hij niets post op Instagram, liggen binnen mum van tijd de fotografen in de bosjes. „Je weet niet wat je moet doen, dus ik dacht: dan post ik zelf maar die foto, want dan kunnen zij ook naar huis.”

André is inmiddels heel blij met hoe het gaat in zijn privéleven. Hij ziet zijn zoon een paar keer in de week, het contact met zijn ex Monique is goed en binnenkort gaat hij samenwonen met zijn nieuwe vriendin Sarah. „Ik ben eigenlijk echt heel gelukkig”, aldus de zanger.

Dat ’gezeik’ over zijn privéleven kan hij hebben. „Ik hou van mijn leven. Ik vind alles eraan leuk. Ik heb tien jaar lang heel veel mensen achter me mogen hebben en toen was het allemaal heel positief. Ja, dan moet je ook niet in een hoekje gaan zitten janken als het een keer negatief is.”