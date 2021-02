’Gisele Bündchen na 22 jaar weg bij IMG Models’

Het 40-jarige supermodel zou zich nu laten vertegenwoordigen door haar tweelingzus Patricia, die ook haar manager is, vertelt een bron aan de Amerikaanse nieuwssite. Een woordvoerder van Gisele Bündchen wilde hen geen commentaar geven.

Gisele Bündchen (m.) heeft achter de schermen lol met Victoria's Secret modellen Karolina Kurkova (l.) en Adriana Lima(r.) - 2006 Ⓒ Getty Images

Het bureau verliest met de Braziliaanse een van de best betaalde modellen in de industrie. Eerder was al bekend dat het ook twee nieuwe gezichten heeft binnengehaald en dat zijn niet de eerste de beste: dichteres Amanda Gorman, die niet alleen bij de Superbowl indruk maakte, maar ook al bij de inauguratie van Joe Biden van zich mocht laten horen. En de stiefdochter van Kamala Harris: Ella Emhoff. „Het is een absurde maand geweest met nieuwe gezichten en vers bloed in de modellenindustrie”, constateert de insider.