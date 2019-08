Heather Locklear blij om nuchter te zijn

„Zo dankbaar”, schrijft Locklear op Instagram bij een foto met daarop een notitieboekje met de tekst ’Je bent nog steeds nuchter. Ga zo door’. Heather worstelt al jaren met mentale problemen en verslavingen. De actrice verbleef de afgelopen jaren meerdere malen in ontwenningsklinieken om van haar alcohol- en medicijnenverslaving af te komen.

In juni 2018 werd ze nog gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling omdat ze dreigde zichzelf iets aan te doen. Niet veel later belandde ze in het ziekenhuis na een overdosis.

Heather werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot een verplichte opname van dertig dagen in een kliniek voor psychische problemen en een gevangenisstraf van 120 dagen. De blondine moet zich voor 6 september melden en moet daarna de gevangenis in. Ze kreeg de straf nadat ze vorig jaar zomer een ambulancebroeder had aangevallen en vervolgens niet meewerkte bij haar arrestatie. Deze aanklachten kwamen bovenop een rijtje andere die al tegen haar liepen.