Rechtszaak R. Kelly in Chicago uitgesteld naar volgend jaar

De zanger zou zich aanvankelijk in april dit jaar al moeten melden in de rechtbank, maar de datum werd toen opgeschoven naar oktober. Omdat ook dat niet haalbaar bleek vanwege het coronavirus zou de rechter dinsdag een nieuwe startdatum bepalen tijdens een hoorzitting. Hoewel nu is gekozen voor september benadrukte de rechter wel dat later mogelijk weer wordt besloten de zaak uit te stellen.

Kelly, die in afwachting van meerdere misbruikzaken vastzit in Chicago, staat in april wel terecht in een rechtszaak die in New York begint. Daar wordt de zanger verdacht van sekshandel en fraude. Kelly ontkent alle beschuldigingen die tegen hem lopen.