Mijnwerkerszoon rockt op North Sea Jazz Festival Tachtiger Tom Jones wil niet van stoppen weten

Door Richard van de Crommert

Sir Tom Jones houdt er een stevige tourlijst op na voor een senior artiest. Ⓒ ANP / HH

Als de voortekenen niet bedriegen, dan laat de 83-jarige Tom Jones zaterdag in Ahoy in Rotterdam zien hoe je nog steeds kunt rocken. De mijnwerkerszoon uit Wales is een van de hoofdacts op het jaarlijkse North Sea Jazz Festival.